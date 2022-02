Ingerisce 24 ovuli di eroina per sfuggire ai controlli: 16enne piantonato all'ospedale - Genova 24

Genova. Un sedicenne di origini senegalesi, senza fissa dimora e con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, ha provato a nascondere la droga che aveva con sé ingerendola nei 24 ovuli in cui era custodita e quindi rischiando la vita.

Il fatto è successo lo scorso venerdì 18 febbraio in via Prè. Secondo quanto riporta una nota della polizia locale, il giovane sarebbe stato visto cedere in cambio di denaro qualcosa. Alcuni agenti hanno seguito l’acquirente che, una volta fermato, ha mostrato quanto acquistato, vale a dire un ovulo contenente eroina.

Nel frattempo un’altra pattuglia si è messa sulle tracce del giovane pusher, senza perderlo di vista e organizzando con altro colleghi una rete per chiudere le vie di fuga. Raggiunto in via Prè, il ragazzo si sarebbe mostrato agitato e non collaborativo, secondo quanto riferisce la locale, e avrebbe tentato di divincolarsi colpendo gli agenti con un pugno. A quel punto sarebbero spuntate le manette.

In quei momenti, secondo quanto riportato dagli agenti, si sarebbe sentito il rumore di deglutizione: portato negli uffici di via Ortiz per la perquisizione, su di lui non sarebbe stata trovata nessuna sostanza, ma solo soldi in contati (circa 250 euro) e delle schede sim poi risultate rubate.

Su indicazione del pm minorile, il minore è poi stato trasferito all’ospedale Galliera per accertare la presenza di involucri nell’intestino e, in caso di esito positivo, evitare che la rottura potesse mettere a repentaglio la sua incolumità.

Anche in questo caso, però, il ragazzo avrebbe tentato la fuga, strappandosi l’accesso venoso dal braccio. A quel punto, è stato sedato e sottoposto a tac. L’esame ha accertato la presenza di ben 24 corpi estranei nell’intestino. Gli agenti del reparto polizia giudiziaria, data la situazione, hanno concordato con il magistrato l’arresto del minore e il piantonamento durante la permanenza al nosocomio, dove è stato trattenuto a tutela della sua incolumità fino all’espulsione degli ovuli. La mattina successiva al ricovero, tuttavia, il ragazzo avrebbe nuovamente tentato di colpire gli agenti in servizio di piantonamento. Nella giornata odierna l’arresto è stato convalidato e il Tribunale dei Minorenni ha disposto la custodia cautelare in carcere che verrà eseguita al termine dell’espulsione di tutti gli ovuli di droga contenenti eroina