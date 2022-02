Infortuni e morti sul lavoro, Cgil e Rete degli studenti medi: "Fermiamo la strage" - Genova 24

Genova. Fabio Luccherino, 49 anni, camionista genovese, morto in un incidente in Svizzera. Michele Dervishaj, 19 anni, rider, morto in un incidente a Rivarolo. Ma anche Lorenzo Parelli, 18 anni, morto in fabbrica a Udine e Giuseppe Lenoci, 16 anni, morto a Fermo – entrambi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.

Un minuto di silenzio per tutti i lavoratori deceduti, in particolare per coloro che hanno perso la vita recentemente in città e fuori. Si è aperta così l’assemblea sindacale di oggi al Cap di via Albertazzi, promossa dalla Camera del Lavoro di Genova, a cui hanno partecipato i delegati Cgil alla sicurezza sul lavoro e della Rete degli studenti Medi.

Cgil e Rete degli studenti Medi sono uniti, oggi più che mai, per garantire l’incolumità di chi, lavoratore o studente, è impegnato in un luogo di lavoro o stage.

“Gli infortuni sul lavoro continuano a far registrare numeri indegni di un paese civile e impongono a istituzioni e politica di intervenire subito con provvedimenti in grado di fermare la strage“, spiega il sindacato.

“Occorre, necessariamente, puntare sulla formazione e sulla sicurezza nei posti di lavoro. Proponiamo di istituire corsi di formazione a scuola. La situazione attuale, dal punto di vista dell’informazione e formazione, al momento rasenta la nullità”, sottolinea Francesco Devoti, coordinatore della Rete degli Studenti Medi di Genova.

E continua puntando il dito contro i mancati investimenti nell‘edilizia scolastica: “Impensabile, inoltre, che studenti e studentesse si trovino a vivere situazioni di pericolo a scuola. Per esempio, nel mio liceo, il Cassini, uno studente ha rischiato di prendere in testa un pezzo di intonaco che si è staccato dal soffitto mentre si trovava interrogato alla lavagna. È solo un caso che non sia successo niente di grave“.

Poi, prosegue mettendo in luce il tema della sicurezza a scuola relativa al Covid: “La scuola ancora non è stata in grado di fornire le mascherine ffp2, non è ammissibile. Non si può andare avanti così”.

I dati

Secondo i dati Inail – elaborati da Marco De Silva, responsabile dell’ufficio economico Cgil Genova – le denunce di infortunio a Genova nel 2021 sono state 10.089 su un totale ligure di 18.865, pari al 53,5%. Di queste, 1.224 denunce sono legate al Covid che ha avuto un’incidenza sul totale degli infortuni sul lavoro del 12,1% rispetto a quella del 32,3% del 2020.

L’82% degli infortunati è italiano, il restante 18 per cento è straniero. I maschi sono il 61,2 per cento del totale, mentre le femmine sono il 38,8 per cento.

I dati rilevano una impennata degli infortuni per i giovani sino ai 19 anni pari al 7,7 % di tutte le denunce di infortunio in Liguria: sono ben 1.459 infatti gli infortuni nel 2021 in questa fascia di età contro gli 839 del 2020.

Le denunce di infortuni mortali a Genova sono state 12 di cui 4 per Covid. Si riscontra un aumento delle morti a causa di lavoro al netto della pandemia, che passano dalle 6 del 2020 alle 8 del 2021.

“Sono dati che impongono a istituzioni e politica di intervenire subito con provvedimenti in grado di fermare questo stillicidio che purtroppo continua a registrare tanti infortuni mortali. Non è diminuendo i diritti che riprendono crescita e sviluppo – commenta Igor Magni Segretario Generale Camera del Lavoro – risparmiare sui costi per far crescere i profitti ha portato in alcuni casi a non investire in salute e sicurezza”.

E sui percorsi scuola lavoro ha aggiunto: “Occorre ripensare all’incrocio degli studenti con il mondo del lavoro: non è accettabile che la loro presenza venga considerata al pari di lavoro subordinato e purtroppo, spesso, non in sicurezza”.

La Camera del Lavoro di Genova ha organizzato l’incontro di oggi tra lavoratori e studenti per discutere il tema della sicurezza, a partire dal diritto di vedere garantita l’incolumità di chi, lavoratore o studente, è impegnato in un luogo di lavoro.