Infarto in tribuna mentre guarda la partita della Samp: rianimato e trasportato al San Martino - Genova 24

Genova. Un tifoso della Samp di 69 anni, che era in tribuna, è stato colto da infarto ed è andato in arresto cardiaco questo pomeriggio durante la partita in svolgimento a Marassi.

L’episodio è avvenuto durante il primo tempo, poco dopo il primo gol dei blucerchiati. Immediati i soccorsi del personale Anpas Liguria presente allo stadio e situati per altro proprio in zona: è stato rianimato, scaricato con il defibrillatore e ripreso.

È ritornato cosciente, vigile e orientato. Quindi è stato portato al San Martino in codice rosso. Anche l’arbitro, che ha assistito dal campo, è andato dai soccorritori a sincerarsi delle condizioni.