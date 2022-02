Incidenti sul lavoro, Botto: "Emergenza nazionale, lavorare anche sulla formazione" - Genova 24

Genova. “Il rispetto delle norme per la sicurezza sul lavoro nel settore edile, e non solo, è un dovere per datori e dipendenti. I dati più recenti relativi alle irregolarità riscontrate a Genova e provincia sono un chiaro campanello d’allarme e confermano che c’è molto da fare: bisogna intervenire con fermezza per limitare al massimo il rischio di nuove tragedie”.

Lo afferma la senatrice del Gruppo Misto Elena Botto alla luce dei controlli effettuati da Carabinieri e polizia locale negli ultimi 4 mesi nella provincia di Genova.

“Le morti sul lavoro sono ormai una emergenza nazionale dal momento che si registrano tre decessi al giorno, mentre le vittime nel settore edile sono una ogni tre giorni. In tal senso, i dati diffusi purtroppo parlano chiaro: il 10% dei cantieri edili soggetti a verifiche avrebbe presentato “irregolarita’ gravi”. Grazie al lavoro realizzato in questi mesi, coordinato del procuratore Francesco Pinto, è stato posto un freno alle irregolarità, e ai connessi rischi per i lavoratori, ed emerso uno spaccato che ci deve indurre ad agire con maggiore incisività. Una seria formazione per la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle norme non sono un optional, ma costituiscono un deterrente fondamentale contro il rischio di infortuni”.