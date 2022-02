Incidente mortale a Staglieno: diciottenne si schianta con la moto in via Enrico Toti - Genova 24

Genova. Ancora un drammatico incidente mortale sulle strade di Genova. La scorsa notte, infatti, poco prima delle 23, un motociclista è deceduto a seguito di una terribile caduta avvenuta in via Enrico Toti, nel quartiere di Staglieno.

La vittima, giovanissima, è un ragazzo di 18 anni appena compiuti, Marco Santeusanio: i medici del 118 arrivati immediatamente sul posto hanno capito subito la gravità della situazione, trasportandolo in codice rosso al San Martino di Genova, già incosciente e intubato. Dopo pochi minuti, però è stata constato il decesso.

La strada è rimasta chiusa fino alle 3 di notte per i relativi rilievi svolti dagli uomini della polizia locale. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: secondo le prime ipotesi, non essendoci altri mezzi coinvolti, è probabile che il ragazzo abbia perso autonomamente il controllo della moto su cui viaggiava. Ancora da chiarire le cause.