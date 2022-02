Incidente in A26, tamponamento tra tir e auto: il conducente in codice rosso al San Martino - Genova 24

Genova. Un brutto incidente si è verificato alle 13,30 sulla A26 all’altezza di Mele: una forte collisione tra un tir e un’auto ha provocato il grave ferimento di un uomo, il conducente della vettura.

Il tamponamento è avvenuto nella careggiata in direzione nord. Ancora pochi i dettagli sulla dinamica dell’incidente: i soccorsi arrivati sul posto tempestivamente, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha raccolto e trasportato il ferito in codice rosso, il più grave, presso il pronto soccorso del San Martino di Genova.

In direzione Gravellona, quindi, si sono formate code e rallentamenti per circa 4 chilometri con tutti i relativi disagi del caso per chi viaggia in direzione nord.