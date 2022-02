Incendio in un appartamento di via Orsini: fiamme divampate in piena notte - Genova 24

Genova. La scorsa notte, intorno alle 3 circa, i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in Via Orsini per spegnere un incendio scoppiato nel salotto di una abitazione.

Giunti sul posto, i pompieri hanno trovato un giovane che chiedeva aiuto, affacciato dalla finestra al quarto piano dell’abitazione, e hanno avuto grossi difficoltà a entrare a causa della presenza di una porta blindata.

I vigili hanno guidato il giovane nel raggiungere la porta di ingresso, mettersi in salvo e consentire una rapida estinzione delle fiamme.