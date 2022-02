Incendio a Trensasco: casa distrutta dalle fiamme, evacuata l'abitazione a fianco - Genova 24

Genova. Un incendio è divampato questa notte presso una abitazione di Trensasco, distruggendola completamente e obbligando i vigili del fuoco a evacuare la casa a fianco per evitare pericoli in caso di crollo.

L’intervento dei pompieri, ancora in corso questa mattina, è scattato poco prima dell’uno di notte: l’abitazione di via Otrali, una casetta indipendente, è stata letteralmente devastata dalle fiamme, ma per fortuna non si registrano feriti. Il proprietario, infatti, è riuscito ad allontanarsi in tempo.

Qualche problema anche per i vicini, fatti evacuare nel cuore della notte per evitare complicazioni in caso di eventuale crollo della casetta incendiata. Al momento sono in corso le perizie per capire l’origine dell’incendio.