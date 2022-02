In tasca qualche grammo di "maria", prende a calci gli agenti che lo controllano - Genova 24

Genova. Un uomo di 40 anni, pregiudicato, è stato arrestato dalla polizia perché, fermato per un controllo, ha aggredito a calci, pugni e testate gli agenti. E’ successo in via Fillak, a Sampierdarena.

Oltre all’arresto, l’uomo è stato denunciato per possesso di stupefacenti. Durante il pattugliamento, gli agenti di una volante del commissariato di Cornigliano hanno notato l’uomo che passeggiava in compagnia di un altro pregiudicato.

Fermato, l’uomo si è subito mostrato molto agitato e quando gli agenti gli hanno chiesto di svuotare le tasche si è scagliato contro di loro colpendoli con calci, pugni e testate per poi gettare a terra un involucro contenente circa quattro grammi di marijuana.

L’uomo è stato così arrestato per lesioni e denunciato per spaccio. Gli agenti sono stati curati al pronto soccorso di Villa Scassi, con 3 e 5 giorni di prognosi per traumi alle braccia e al volto.