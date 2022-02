"In Italia contiamo troppi decessi", Bassetti torna sulla questione 'morti di covid o morti con il covid' - Genova 24

Genova. La media settimanale dei morti di Covid in Italia è attualmente di 7000 persone. In Liguria negli ultimi sette giorni sono state 73 le vittime del Covid registrate dal bollettino ufficiale. Numeri ancora molto alti, nonostante il rallentamento della corsa della pandemia, e che riguardano nella maggior parte dei casi persone anziane, ma non solo.

Tuttavia secondo Matteo Bassetti, virologo, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino e direttore del dipartimento interaziendale specifico di Alisa, bisognerebbe iniziare a calcolare i morti in maniera diversa.

“Nonostante omicron e vaccini ci stiano portando fuori dalla pandemia, il numero di morti, classificati come Covid in Italia, è troppo alto anche rispetto agli altri paesi europei e non solo”, si sofferma a ragionare sui social.

In Danimarca per esempio riportano una significativa riduzione della mortalità e della letalità nelle ultime settimane, ma mettono in evidenza ciò che sostengo da oltre un mese – sottolinea . in questa fase sono moltissimi i decessi con Covid e non a causa del Covid”.

“Per chi non fa il medico sembra una differenza solo semantica. Non è così. È sostanziale. Bisogna differenziare chi ha sintomi e segni del Covid, da chi invece è asintomatico per Covid è ha qualcos’altro”, continua Bassetti.

“Solo così potremo capire cosa sta succedendo ridando oltretutto dignità ai vaccini che da questa classificazione italica non ne hanno giovato”, conclude.