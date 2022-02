Il presidente Draghi a Genova, mattinata di visite e incontri tra porto, Terzo valico e Radura della memoria - Genova 24

Genova. È il giorno di Mario Draghi a Genova. Il presidente del Consiglio trascorrerà la mattinata in città.

Il programma ufficiale comunicato da Palazzo Chigi prevede alle 9:30 una visita al porto. Alle 10:20 un incontro con le Istituzioni a Palazzo San Giorgio in cui è previsto un intervento sia di Draghi stesso, sia delle autorità locali.

Il presidente del Consiglio poi si sposterà alle 11:30 in val Polcevera, per visitare la Radura della Memoria. Previsto un momento di preghiera officiato dall’Arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

Ultima tappa alle 12:10, con la visita al cantiere del Terzo Valico ferroviario (campo base di Genova Trasta).

Si tratta della prima visita a Genova per Mario Draghi da quanto siede a Palazzo Chigi. La sua presenza era stata ritenuta possibile per lo scorso 14 agosto, terzo anniversario del crollo del ponte Morandi, ma alla fine in rappresentanza del governo erano intervenuti i ministri Enrico Giovannini e Marta Cartabia. Draghi, poi, era atteso a Genova il 31 gennaio per un incontro in tema di Pnrr nell’ambito di un tour nelle principali città italiane, ma anche questo appuntamento era saltato. Questa invece è la volta buona.