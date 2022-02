Il Premio Paganini alza l'asticella, cadenza biennale e un nuovo presidente per parlare a giovani e al mondo - Genova 24

Genova. Rinnovare conservando, è questo lo spirito con cui Genova è intenzionata a rilanciare una competizione già celebre e prestigiosa come il Premio Paganini ed è per questo che il sindaco Marco Bucci ha deciso di affidare la presidenza del concorso a Giovanni Panebianco, già segretario generale del ministero della Cultura.

La strategia di rinnovamento del premio è stata presentata questa mattina nel salone di Rappresentanza di palazzo Tursi anche alla presenza degli assessori alla cultura regionale e comunale, Ilaria Cavo e Barbara Grosso, ai vertici del Carlo Felice e del conservatorio Paganini di Genova e a diversi giovani allievi dell’istituto musicale. Sono proprio i giovani il target a cui il nuovo corso del Premio Paganini si vuole rivolgere.

“La vittoria di un giovane musicista appena 20enne, Giuseppe Gibbone, all’ultima edizione del premio è un impulso in più per rivolgersi più direttamente a un pubblico più giovane – dice il neo presidente del concorso Giovanni Panebianco – sicuramente c’è oggi un’esigenza di rinnovare modalità e linguaggi per promuovere il premio e per farlo in sinergia con la città di Genova”.

Il premio Paganini passerà da una cadenza triennale a una cadenza biennale, e nell’anno di pausa saranno organizzati eventi a tema in Italia e all’estero.

Inoltre saranno promossi premi, ricerche, pubblicazioni anche video o a fumetti dedicati alla figura del Maestro nonché borse di studio per giovani musicisti.

“Il Premio Paganini deve crescere ulteriormente rispetto al passato, vogliamo che diventi celebre anche non tra gli addetti ai lavori, e vogliamo che Paganini diventi un ambasciatore di Genova nel mondo”.