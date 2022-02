Il Partito Comunista lancia il "No Draghi Day", a Genova manifestazione il 26 febbraio - Genova 24

Genova. Sabato 26 febbraio si svolgerà il No Draghi Day, giornata nazionale contro il governo Draghi, con manifestazioni in tutta Italia. A Genova l’appuntamento è alle 15.30 in largo Lanfranco, di fronte alla prefettura. L’iniziativa è stata organizzata dal Partito Comunista e dal Comitato 27 febbraio.

La protesta sarà “contro carovita, licenziamenti e delocalizzazioni, green pass e ribadiremo il nostro no alla guerra imperialista e alla Nato”.

“Da quando Draghi, il banchiere dell’Europa, si è insediato al governo ha proposto solo leggi a favore di Confindustria, seguendo i diktat dell’Unione europea e dei grandi gruppi capitalistici multinazionali”, dichiara il segretario generale del Partito Comunista, Marco Rizzo.

“Questo Governo è stato solo capace di tagliare i fondi alla sanità pubblica a favore di quella privata, di delocalizzare le aziende, di aumentare l’età pensionabile, di sbloccare i licenziamenti e di aumentare bollette, tariffe e servizi. Tutto questo, come sempre, a danno dei lavoratori e delle classi popolari”, conclude Rizzo.