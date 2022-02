Il genovese Enrico Casarosa candidato al premio Oscar per il capolavoro "Luca" - Genova 24

Genova. Enrico Casarosa, regista del film d’animazione Luca prodotto da Disney-Pixar, ha ricevuto la nomination ufficiale al premio Oscar. La cerimonia di premiazione si terrà il 27 marzo a Los Angeles.

Casarosa, 50 anni, nato a Genova ma partito per gli Stati Uniti poco più che ventenne, è stato sceneggiatore e regista di La Luna (con

cui aveva già ottenuto una nomination al premio Oscar) e storyboard artist di L’era glaciale, Up, Cars, Ratatouille, Gli incredibili 2.

Il film, uscito solo sulla piattaforma Disney Plus a causa delle restrizioni per la pandemia che hanno impedito l’apertura dei cinema, ha incassato complessivamente quasi 50 milioni di dollari. È già stato candidato ai Golden Globe come migliore film d’animazione.

La storia, ambientata in un paese della riviera ligure che idealmente si potrebbe collocare nelle Cinque Terre, racconta dell’amicizia di due ragazzini (che in realtà sono mostri marini) alle prese col mondo degli umani. Svariati gli elementi che riportano alla tradizione ligure e all’Italia degli anni Sessanta, a partire dalla colonna sonora.

“Questo è un film ispirato alla mia infanzia a Genova e in Riviera, volendo fare una lettera d’amore a queste radici che ho nel mare – aveva raccontato Casarosa presentando il film a Genova -. Sono nato e cresciuto qui, in via Piaggio. Abbiamo il mare dentro noi liguri, e io volevo esaltarlo, farlo vedere al mondo in tutti i suoi dettagli”.