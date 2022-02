Il Comune di Genova manifesta solidarietà al popolo ucraino: ecco tutte le iniziative - Genova 24

Genova. Il sindaco Marco Bucci e l’assessore Giorgio Viale hanno incontrato ieri il cappellano della comunità ucraina in Liguria, padre Vitaliy Tarasenko e Oleh Sahaydak, dell’associazione Pokrova, ai quali il primo cittadino ha rappresentato il pieno appoggio da parte della comunità genovese, in questo momento drammatico per l’Ucraina.

Durante l’incontro, che è durato circa un’ora, si è deciso di pianificare una serie di iniziative condivise dall’amministrazione e dalla comunità ucraina, in segno di vicinanza e di solidarietà nei confronti della popolazione sui territori di guerra.

Iniziative

Domenica 27 febbraio alle 10, nell’abbazia di Santo Stefano (piazza Santo Stefano 2), sarà celebrata una messa per il popolo ucraino, alla quale parteciperà l’assessore Giorgio Viale.

Al termine della celebrazione si muoverà un corteo che, attraversando via XX Settembre, piazza De Ferrari e via San Lorenzo arriverà alla cattedrale di San Lorenzo per raccogliersi in un momento di preghiera.

Lunedì 28 febbraio alle 20 partirà una fiaccolata dall’abbazia di Santo Stefano in direzione piazza De Ferrari, alla quale parteciperanno il sindaco Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e rappresentanti della comunità ucraina. Sulla scalinata di Palazzo Ducale, i presenti si uniranno in raccoglimento e cordoglio per il popolo ucraino.