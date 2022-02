Il Busalla regola (1-0) la Sestrese - Genova 24

Busalla. La rete di Edoardo Repetto, realizzata al 26° del primo tempo consente al Busalla di avere la meglio (1-0) sulla Sestrese del neo mister Cristiano Rossetti.

Possesso palla, fraseggio e ricerca della verticalizzazione sono state le armi del team di mister Lanzarone, che, nella prima frazione gioca meglio della Sestrese, andando a rete con Repetto, che grazie ad un pallonetto, supera l’ottimo Tirio.

Nei secondi quarantacinque minuti il Busalla ha la possibilità di chiudere la gara, ma anche la Sestrese ha le occasioni per poter pareggiare, ma è bravo il portiere Montaldo a neutralizzare le conclusioni degli avanti verde stellati.

Il Busalla, grazie al successo odierno, scavalca in classifica l’Athletic Albaro, situazione che permetterà a Compagnone e compagni di giocare in casa, cinque gare su nove nel girone dei play out.

La Sestrese si consola con una positiva seconda frazione di gioco disputata, con la consapevolezza di aver i mezzi morali e tecnici di centrare, al pari del Busalla, l’obiettivo salvezza.

Nelle fila del Busalla ha esordito l’esterno di fascia sinistra (classe 2004) Mattia Sesta