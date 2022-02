I sindacati su Aster: "Da parte del Comune di Genova è offensivo verso i lavoratori imporre nuovi tagli" - Genova 24

Genova. “Riteniamo inopportuno, oltre che offensivo per i lavoratori che rappresentiamo, imporre con una delibera di giunta un ulteriore taglio alla struttura organizzativa di ASTER. Il servizio di pronto intervento strade ad oggi funziona, se occorre modificare l’organizzazione o la struttura o meglio potenziare l’organizzazione della linea del piano siamo come OOSS da sempre disponibili a interloquire e approfondire l’argomento senza parlare di ulteriori esternalizzazioni”.

Così scrivono in una lettera inviata al Sindaco Bucci e all’Assessore Piciocchi le Segreterie e le rsu di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec.

“Abbiamo già fatto una esperienza negativa con l’esternalizzazione dell’illuminazione pubblica, ancora oggi non capiamo quali siano i benefici economici di tale operazione, riteniamo A.S.Ter una azienda efficiente che ha dimostrato in questi ultimi anni un costante miglioramento in performance a tutti i livelli operativi e amministrativi, al contrario di qualche affermazione di alcuni Presidenti di circoscrizione, è quindi doveroso aumentare e non ridurre le capacità economiche di questa azienda allo scopo di aumentare ulteriormente la forza lavoro”, concludono nella nota.