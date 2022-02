I piloni di ponte San Giorgio e la Radura della Memoria imbrattati da scritte no vax: indaga la Digos - Genova 24

Genova. Scritte no vax contro il presidente del consiglio Draghi e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il governo e i vaccini sono comparse ieri su diversi piloni di ponte San Giorgio, dove sorge la Radura della Memoria dedicata alle vittime di ponte Morandi.

Le scritte, firmate con la doppia V utilizzata dai no vax, sono numerose: “Memoria per l’incuria dei morti di Stato” e di fronte “Toti discriminatore nazista”, “Draghi nazista”, “governo criminale”, “i vaccini uccidono” “salvate i bambini” e via dicendo.

La segnalazione è arrivata ieri mattina alle volanti della polizia. Gli imbrattatori avrebbero agito con il buio anche perché di giorno è attivo un info-point che avrebbe impedito agli autori delle scritte di agire liberamente. Sul posto la Digos che ha acquisito le telecamere della zona. Indagini in corso.

Il Comune di Genova, appena appresa la notizia delle scritte, ha provveduto attraverso Aster a farle cancellare.

Successivamente i piloni deturpati verranno ridipinti per riportarli al colore originario.