Hi Lex, Fiom Cgil: “Non si accetterà alcun esubero” - Genova 24

Chiavari. Dopo l’incontro del 17 febbraio tra Organizzazioni sindacali e Direzione aziendale, si sono tenute oggi le assemblee dei lavoratori che sono stati informati in merito alla vertenza.

“L’azienda si è presentata al tavolo con delle proposte atte a ridurre il numero degli esuberi dichiarati nella procedura di licenziamento collettivo, tramite corsi di riqualificazione finalizzati al ricollocamento di alcuni lavoratori all’interno della fabbrica – scrive la Fiom Cgil in una nota stampa – Per gli altri lavoratori in esubero, ha proposto, oltre ad un percorso con ditte di outplacement, un accordo che coinvolga le istituzioni del territorio e la Regione, che consenta un accesso a corsi di formazione orientati ad una ricollocazione esterna all’azienda. Gli incentivi all’esodo proposti sono stati ritenuti insufficienti dalle Organizzazioni sindacali!.

La Fiom Cgil ha ribadito che non accetterà nessuna riduzione né azioni coercitive da parte dell’azienda. “Oltretutto le proposte aziendali finora sono rimaste solo intenzioni, niente è stato scritto e la Fiom resta sulle sue posizioni: nessun esubero”.

La procedura dura complessivamente 75 giorni. “L’impegno della Fiom è quello di trovare una soluzione che sia accettabile per i lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo non si esclude di alzare il livello delle azioni sindacali di lotta, già messe in campo nei giorni scorsi. Il prossimo appuntamento con l’Azienda è fissato per il 2 marzo, giorno che segue la presentazione del piano industriale di Stellantis, principale cliente di HI-LEX”