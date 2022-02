Genova. “Ci siamo svegliati con le immagini che nessuno avrebbe voluto vedere. Con grande preoccupazione ascoltiamo le notizie che arrivano dall’Ucraina e condanniamo con forza l’aggressione militare russa“. Così stamattina su Facebook il presidente ligure Giovanni Toti.

“La violenza e la distruzione non possono essere accettabili – ha aggiunto Toti -. L’Occidente unito ha il dovere di intervenire con fermezza di fronte a questo attacco alla democrazia, a tutti noi. Appoggeremo il premier Draghi e il Governo italiano in ogni decisione che prenderà con gli alleati per riportare la pace”.

Le altre reazioni

“Sgomento di fronte alla follia di una guerra voluta solo dalla Russia e condannata da tutto il mondo civile. Dopo due anni di drammatica pandemia, mai avremmo pensato che una nazione potesse pensare a bombardare un paese vicino, sovrano, minacciando la democrazia e la stessa libertà di un popolo che rivendica il diritto di vivere pacificamente. Condanniamo quanto sta accadendo in Ucraina e siamo vicini alla popolazione inerme, l’unica che alla fine pagherà a caro prezzo la pazzia di una guerra insensata. Nonostante le speranze siano ridotte al lumicino, auspichiamo che possa prevalere la via della diplomazia”. Lo scrive in una nota il Movimento 5 Stelle Liguria.

“La pace costruita con impegno e fatica alla fine del secondo conflitto mondiale, non può e non deve essere messa a rischio da una guerra folle e insensata, che avrebbe ripercussioni sugli equilibri internazionali, ma che soprattutto colpirebbe la popolazione civile e inerme, che purtroppo pagherebbe il prezzo più alto di questa follia – commenta il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi – Con un’azione assurda e ingiustificabile Vladimir Putin ha iniziato l’invasione dei territori ucraini, sordo a qualsiasi mediazione diplomatica, anzi, minacciando conseguenze mai viste nella storia per chiunque avesse interferito con questa azione di guerra. Quello che sta succedendo all’Ucraina è un attacco inaccettabile per chi è fondatore e figlio di quell’Europa che ha lottato e si impegna per mantenere e garantire la pace tra i popoli. Esprimiamo massima solidarietà al popolo ucraino, confidando fino alla fine che si riesca ad aprire un dialogo e scongiurare un’escalation di violenza, che non servirebbe a nessuno. Questa sera alle 18 scendiamo anche noi in piazza per la pace per non essere indifferenti di fronte a quello che sta accadendo”.

“Le immagini che tutto il mondo ha potuto osservare questa mattina ci lasciano sgomenti e fortemente preoccupati. Vogliamo condannare con forza l’aggressione militare che la Russia sta perpetrando ai danni dell’Ucraina, tenendo a specificare apertamente che la violenza e la prevaricazione tra nazioni non possono essere accettate in nessun contesto. Mai come oggi tutto l’Occidente deve essere unito e dimostrare compattezza nel condannare quanto sta accadendo in quei territori, con l’obbligo morale di intervenire per ristabilire la pace che deve essere l’obiettivo finale di ogni confronto. Non possiamo nasconderci e non pensare a tutti quei civili che in queste ore hanno perso la vita e tutto quello che possedevano. Tutto il Paese deve appoggiare il premier Draghi, il Governo italiano e gli alleati per ottenere una risoluzione pacifica del conflitto nel minor tempo possibile”, fanno sapere in una nota i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria.

Le conseguenze per la Liguria

Alle grandi preoccupazioni che la guerra scatena a livello internazionale si aggiungono quelle specifiche per l’economia ligure. Ieri ne ha parlato il presidente regionale di Confindustria Giovanni Mondini: “Le sanzioni legate alla crisi geopolitiche ultimamente sono andate dove operano le imprese liguri, in Iran e Russia. Lavoriamo molto su commessa, realizziamo impianti, e sono professionalità molto richieste in questi Paesi”.

Il futuro isolamento della Russia, conseguente alla decisione di iniziare l’invasione, preoccupa soprattutto in chiave turistica. Per quanto riguarda l’operatività dei porti non si temono per ora significative ricadute dirette, ma a impattare sulla logistica sarà l’ulteriore aumento dei prezzi dei carburanti che ha già messo in ginocchio il settore dell’autotrasporto.