Guerra in Ucraina, sabato a Genova corteo internazionalista "contro tutti gli imperialismi" - Genova 24

Genova. Accanto alle tante manifestazioni per la pace che si sono tenute anche a Genova in questi giorni Lotta comunista lancia per sabato 5 marzo un corteo internazionalista “contro tutti gli imperialismi, da quello di Mosca a quello di Washington a quello europeo che partecipa attivamente a questa nuova spartizione del mondo tra vecchi e nuovi briganti” spiega Piero Ferrazza, dirigente di Lotta Comunista.

L’appuntamento è alle 15 in via Fanti d’Italia per un corteo fino in piazza Matteotti: “Invitiamo tutti a partecipare ma senza nazionalismi e senza bandiere, perché oggi più che mai non c’è bisogno di nazionalismo bensì dell’unità di tutti i lavoratori e i proletari contro questo sistema dove a pagare sono sempre gli oppressi”

A chi gli chiede se l’invasione della Russia abbia delle responsabilità ad occidente a partire dall’atteggiamento della Nato, Ferrazza risponde citando Lenin, come riportato nel volantino che convoca il corteo: “Vallo a cercare il colpevole! scriveva Lenin nel 1917 alla vigilia della rivoluzione d’ottobre. Il colpevole è mezzo secolo di sviluppo capitalista e la sola via d’uscita è la rivoluzione operaia”.

La condanna dell’imperialismo è totale: “Viviamo in una società che non è riuscita a stare unita neppure davanti alla pandemia e che proprio durante la pandemia ha incrementato la spesa per bellica per 2 miliardi di dollari. L’unica soluzione di fronte a tutto questo è la solidarietà di classe”.