Gronda, l'ad di Autostrade Tommasi: "Assolutamente impossibile modificare il tracciato" - Genova 24

Genova. “Per realizzare un progetto complesso come la Gronda di Genova si sono spesi più di 100 milioni di euro solo di verifiche ispettive nella zona e quindi pensare di modificare di un solo metro il tracciato vuol dire ripartire normalmente con le valutazioni, è assolutamente impossibile“. A dirlo è stato oggi l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in audizione alle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, parlando del piano degli investimenti del gruppo.

La realizzazione della Gronda è già diventato uno dei temi caldi della campagna elettorale per le prossime comunali genovesi e un motivo di imbarazzo per il centrosinistra. A poche ore dalla scesa in campo del candidato del campo progressista Ariel Dello Strologo, la potenziale alleata Raffaella Paita gli ha subito chiesto di chiarire cosa pensasse del raddoppio autostradale.

L’avvocato genovese, che probabilmente nel suo intimo no è contrario alla gronda ma che sa di dover bilanciare le vedute del Pd con quelle di M5s e sinistra, ha contrattaccato ricordando che sul primo lotto dell’opera, cioè il raddoppio della A7, tutta l’alleanza giallorossa è d’accordo e che allora bisognerebbe fare pressione sul governo perché si sbloccasse almeno quella parte. “Dopodiché ci si può prendere tutto il tempo necessario – ha detto Dello Strologo – per valutare se il resto del progetto sia ancora compatibile con le esigenze della logistica e con quelle dell’ambiente”.

Dal suo canto il M5s ha sposato da tempo il progetto alternativo della Genovina che comprende, oltre al tunnel sub-portuale previsto dal nuovo accordo con Autostrade, anche il tunnel tra Guido Rossa e Multedo (6 km) e il tunnel casello Genova-Aeroporto Campi (1,2 km). Quest’opera, secondo pentastellati, sinistra e ambientalisti, potrebbe sostituire completamente la Gronda nel tratto che raddoppierebbe il tratto urbano dell’autostrada A10.

Giusto quattro mesi fa il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini annunciava a un evento di Confindustria che la Gronda era ormai sbloccata grazie alla transazione conclusa con Autostrade. Per far partire i lavori, però, manca ancora l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Governo.

Lo scorso giugno lo stesso Giovannini aveva ventilato l’ipotesi di un commissario straordinario per la Gronda ribadendo che “i tempi di avvio dei lavori sono strettamente correlati a quelli di definizione” della “procedura di contestazione avviata nei confronti di Aspi” a seguito del crollo del ponte Morandi, nonché a quelli di approvazione del piano economico-finanziario della società” che prevede investimenti per 4,3 miliardi relativi al passante autostradale di Genova.