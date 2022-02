Green pass scaduto o mai arrivato: code e lunghe attese allo sportello Asl3 di via XII Ottobre - Genova 24

Genova. Circa un centinaio di persone in coda e lunghe ore di attesa, di fronte all’ufficio green pass e ambulatorio vaccinale di via XII Ottobre, hanno creato, nelle prime ore del pomeriggio, un’atmosfera tesa e insofferente tra i presenti.

Ci sono, per la precisione, due code. La prima, sulla destra, scorre regolarmente: interessa i bambini, insieme ai propri genitori, in attesa di essere vaccinati. Come previsto, attendono, su appuntamento, il proprio turno che arriva nell’arco di poco tempo.

Sulla sinistra invece c’è la seconda coda, quella più lunga e caotica, che riguarda tutti coloro che devono rivolgersi allo sportello dedicato alla risoluzione di problematiche relative al green pass, che come da prassi, ci si accede in modo diretto (senza prenotazione). È prevista anche una mail per agevolare il percorso senza doversi spostare, ma in molti casi – dicono alcuni dei presenti – la mail non è mai arrivata.

Lo sportello green pass di Asl 3, in via XII Ottobre, è aperto solo al martedì pomeriggio dalle 14 alle 17, e le persone hanno cominciato ad arrivare e mettersi in coda già a partire dalle 13.30 o 13.45

In questo caso c’è chi aspetta da oltre un’ora; chi è preoccupato di non farcela per tempo, entro le 17; chi invece è arrabbiato di dover perdere così tanto tempo in fila.

In coda c’è una ragazza che racconta di essere di attesa per cercare di capire che fine abbia fatto il suo green pass. Ha ricevuto infatti la terza dose alcuni giorni fa e del suo certificato verde ancora non c’è traccia. “Se non riesco ad avere informazioni oggi pomeriggio, o peggio ancora se non riesco entro oggi ad avere il green pass, come faccio io per lavorare o spostarmi?”, dice sfogandosi.

E nella sua stessa situazione, per problemi analoghi legati al green pass, oggi pomeriggio sono veramente in tanti, che tra un mugugno e l’altro, attendono in coda.