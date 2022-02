Green pass, oltre mille persone controllate in un giorno: 4 sanzioni - Genova 24

Genova. Sono oltre 1061 le persone a cui nella sola giornata di ieri, mercoledì 23 febbraio, è stato controllato il green pass dalla polizia locale. Di queste, 4 sono state multate per irregolarità. Inoltre è stata sanzionata anche 1 persone per mancato o non corretto uso della mascherina.

Nell’ambito delle verifiche del rispetto delle norme anti-Covid, gli agenti hanno poi passato in rassegna anche 40 locali commerciali, tutti regolari. I controlli sono poi proseguiti nei mercati rionali e mercatini della Valpolcevera e Medio Ponente, dove sono state effettuate rispettivamente 16 e 12 verifiche, e anche in questo caso non sono emerse irregolarità.