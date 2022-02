Green pass, oltre 1500 persone controllate in un giorno e 9 multe - Genova 24

Genova. Sono oltre 1500, precisamente 1571, le persone a cui è stato controllato il green pass dagli agenti della polizia locale nella giornata di ieri, lunedì 31 gennaio. Di queste, 9 sono state sanzionate.

I controlli anti-Covid hanno riguardato anche i locali commerciali, 46 in tutto passati in rassegna, di cui solo 1 sanzionato per mancato rispetto delle norme. Nell’ambito delle verifiche è stata sanzionata anche 1 persona per mancato o non corretto uso della mascherina.

Le verifiche della polizia locale sono proseguite poi nei mercati rionali nella zona di Centro Ovest, Val Polcevera e Ponente, dove sono stati effettuati rispettivamente 18, 40 e 52 controlli e nessuna multa in nessun caso.