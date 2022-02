Green pass, in un giorno controllate oltre 1300 persone: 13 multe - Genova 24

Genova. Sono oltre 1.300, precisamente 1.339 le persone a cui nella giornata di ieri, venerdì 11 febbraio, la polizia locale ha controllato il green pass. Di queste, 13 sono state sanzionate per irregolarità. Inoltre sono state sanzionate anche 12 persone per mancato o non corretto uso della mascherina.

Gli agenti hanno poi controllato anche 20 locali commerciali, e sanzionato per 1 per irregolarità delle norme anti-Covid. I controlli sono poi proseguiti nei mercatini e mercati rionali della Valpolcevera e della zona del Medio Pontente, dove sono state effettuate rispettivamente 19 e 27 verifiche, tutte regolari.