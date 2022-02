Grave incidente con lo scooter: giovane motociclista in codice rosso - Genova 24

Genova. Una persone di giovane età, maschio, è rimasta coinvolta in un grave incidente che si è verificato sulla Aurelia tra Quarto e Quinto, nel levante cittadino.

Ancora non sono noti la dinamica di quanto accaduto né la relazione con altri veicoli. Sono in corso le verifiche da parte della polizia locale in merito.

Sul posto i soccorsi con i militi e un’automedica che hanno stabilizzato il ferito, lo hanno intubato e trasferito in codice rosso – il più grave – al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.