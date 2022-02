Gli cade un ramo in testa mentre fa la legna nel bosco: grave un 45enne di Ne - Genova 24

Genova. Qualcosa è andato storto, forse una piccola disattenzione o una semplice fatalità, e per un uomo di 45 anni l’uscita per far legna è diventata una brutta avventura terminata al pronto soccorso di Lavagna.

Ieri pomeriggio, infatti, mentre si trovava nel bosco, un grosso ramo gli è caduto sulla testa mentre procedeva con il taglio di alcuni alberi presso Campo di Né. Un botta violentissima tanto che chi era con lui ha avvertito immediatamente i soccorsi.

I Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti, con non poche difficoltà per raggiungere la zona. Giunti sul posto con i mezzi, hanno poi allestito la barella e raggiunto l’uomo che si trovava una trentina di metri sotto il sentiero. A provvedere al trasporto in ospedale è stato l’elicottero VF Drago 70.