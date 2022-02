Giovani e movida, Dello Strologo: "Spazi per lo studio e un patto generazionale, la repressione è una sconfitta" - Genova 24

Genova. In oltre un’ora di confronto, o di “town hall meeting” come lo hanno chiamato gli attivisti di Genova Che Osa, i concetti più lampanti sono stati quelli espressi da due giovani, un ragazzo e una ragazza, verso la fine dell’incontro con il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo e alcuni dei referenti dei partiti (il segretario del Pd genovese Simone D’Angelo, il consigliere comunale del M5s Stefano Giordano e il consigliere regionale Ferruccio Sansa).

Lei ha fatto una domanda sulle intenzioni del campo progressista in tema di uguaglianza di genere, nel caso di vittoria alle elezioni comunali. Facendo notare che sul palco, in quel momento, a rispondere alle domande, c’erano soltanto uomini.

Lui ha affermato senza mezzi termini che oggi, per un 20enne interessato alla politica, sia praticamente impossibile sentirsi rappresentato, “vedere sempre le stesse facce e sentire sempre gli stessi nomi non può fare bene, biosgna tagliare con la politica brizzolata”.

Le risposte a questi due temi non sono state particolarmente brillanti e hanno evidenziato quello che è un solco profondo tra la classe dirigente e i “cosiddetti giovani”. Ma d’altronde era questo l’appuntamento, per il centrosinistra, per iniziare a mettere le basi su questo settore del dibattito.

“Serve un patto generazionale – ha ribadito il candidato anti-Bucci, Ariel Dello Strologo – i giovani vanno accompagnati in un percorso di avvicinamento alla politica, perché la politica è una cosa bellissima, ma per i giovani è necessario creare spazi che diano loro questa e altre opportunità”.

Tra i temi più toccati, durante l’incontro che si è tenuto nella sala della Claque, e al quale forse c’erano meno “under30” del previsto (lo ha notato lo stesso Dello Strologo), proprio quello degli spazi, delle proposte per permettere la crescita, l’espressione della cultura giovanile.

“Solo così si risolvono i problemi – continua Dello Strologo – la movida non è un di per sé un problema, è come viene declinata, essa è una modalità di espressione dei ragazzi e delle ragazze, un’amministrazione che agisce con la repressione per risolvere un problema è un’amministrazione che ha perso, la repressione è l’estrema ratio”.

D’altronde l’associazione Genova Che Osa in queste settimane ha portato avanti una campagna chiamata “La movida che vorrei”, posizionando in tutto il centro città e nei vicoli cartelli rosa con elencate sopra le esigenze senza risposta della loro generazione.

Il candidato e i politici presenti hanno concordato nella necessità di offrire ai giovani un’idea di città alternativa a quella della giunta Bucci, a partire dal recupero degli spazi inutilizzati, da destinare a locali per il tempo libero o lo studio, autogestiti dagli stessi ragazzi in modo “da testare le loro capacità”, ha detto Dello Strologo.

Una posizione che segna una distanza netta dal centrodestra e in particolare dalla Lega che proprio in questi giorni ha tappezzato Genova con manifesti in cui si rivendica come una vittoria e una promessa mantenuta la chiusura del centro sociale Tdn.

Si è parlato anche di scuola, sfiorando l’ipotesi di distaccare sedi di licei in Valpolcevera, ma ricordando che dal Pnrr si potrebbero ricavare risorse non solo per ristrutturare istituti scolastici vetusti ma per costruirne di nuovi, moderni, all’altezza.