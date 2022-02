Giorno del ricordo, presidio degli antifascisti contro Casapound a Staglieno - Genova 24

Genova. Una cinquantina di antifascisti questa sera ha dato vita a un presidio nel quartiere di Staglieno per protestare contro la presenza dei movimenti neofascisti Casapound e Lealtà Azione alla deposizione di una corona presso il monumento dedicato ai martiri delle foibe ai giardini Cavagnaro. Gli antifascisti si sono dati appuntamento in piazzale Parenzo per poi spostarsi sul ponte Campanella.

Musica, fumogeni e proteste con l’ingente contingente di polizia (circa 100 uomini schierati) che si è tenuto a distanza ma ha evitato il contatto tra i due gruppi.

Il presidio è stato convocato a poche ore dalla sentenza del tribunale di Genova che ha condannato 43 manifestanti su 47 per i disordini scoppiati in occasione del comizio di Casapound organizzato il 23 maggio 2019 in centro città

Una trentina i neofascisti che hanno partecipato alla commemorazione, scorati a piccoli gruppi dalla polizia. La preoccupazione infatti era che potessero dare vita a un corteo per le strade cittadine ma il corteo non era stato autorizzato e non c’è stato.

La situazione è rimasta tranquilla ma dopo il presidio gli antifascisti si sono dati appuntamento in piazza Alimonda a poche decine di metri dalla sede di Casapound dove questa sera è prevista una raccolta fondi a favore dei “camerati sotto processo”.