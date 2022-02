Giorno del ricordo, le cerimonie in Liguria. La Lega: "Chi nega le foibe uccide due volte" - Genova 24

Genova. Si celebra oggi il Giorno del ricordo, solennità celebrata il 10 febbraio di ogni anno per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Numerose le cerimonie e gli interventi istituzionali anche in Liguria.

“Genova dedica questa giornata a quanti esodati, in quel tempo, sono arrivati nella nostra città – commenta su Facebook il sindaco di Genova Marco Bucci -. Ricordiamo le mille difficoltà che ognuno di loro ha dovuto affrontare nel ricostruire lontano da casa una nuova vita. La nostra città ha rappresentato per molti di loro una nuova opportunità, una riscossa al sacrificio e alla sofferenza patiti.

“Onore, ricordo e preghiera. Per difendere la memoria di chi ha sofferto e ha pagato con la propria vita innocente la sola colpa di essere una donna italiana o un uomo italiano. Perché non ci siano più morti di serie A e morti di serie B. Perché chi nega e minimizza l’eccidio delle foibe, ancora oggi, uccide due volte. E noi non dimentichiamo”, dichiarano i consiglieri regionali liguri della Lega in un post su Facebook.

“Il 3 novembre 1991 l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga si recò in pellegrinaggio alla foiba di Basovizza e, in ginocchio, chiese perdono per un silenzio durato 50 anni. E’ nostro dovere difendere la memoria di tutti coloro che hanno sofferto o pagato con la vita la sola colpa di essere donna o uomo italiano. Quelle persone meritano ed esigono di essere ricordate. Contro ogni negazionismo”, rimarca in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture del partito.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha deposto una corona d’alloro all’ingresso del Cimitero di San Pietro presso il monumento a loro dedicato. Particolarmente toccante il Silenzio suonato dal Corpo Bandistico Città di Rapallo. Insieme al primo cittadino erano presenti Fabio Nardi dell’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, il presidente del Consiglio Mentore Campodonico, una nutrita rappresentanza dell’amministrazione comunale, di tutte le autorità e associazioni militari.

Anche Recco ha reso omaggio alle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata con una diretta streaming sul profilo Facebook del Comune. La commemorazione è stata aperta dal sindaco Carlo Gandolfo, seguito dall’intervento dell’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba. Il professor Claudio Eva, vice presidente Comitato Provinciale della Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Genova, ha ripercorso le vicende che costarono la vita a tanti italiani e causarono l’esilio di intere famiglie. Nel corso della diretta sindaco Gandolfo ha salutato Alessandro Pellegrini, storico recchese ed esule fiumano, assente alla commemorazione per motivi di salute.

Presso i giardini alle Vittime delle Foibe è stato celebrato a Santa Margherita Ligure il Giorno del ricordo. Una cerimonia ristretta in osservanza delle norme anticontagio a cui hanno partecipato il sindaco Paolo Donadoni, il vicesindaco Emanuele Cozzio e i componenti del locale Comitato istituito in onore dei Martiri delle Foibe, di cui è portavoce Giorgio Revello, che ha coordinato la cerimonia. Al termine dell’intervento del Sindaco, la signora Rosella Turrin, in rappresentanza del comitato, ha deposto un mazzo di fiori nei pressi della targa posta a ricordo delle vittime.