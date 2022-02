Giorno del Ricordo, anche Casapound ai giardini Cavagnaro: gli antifascisti si danno appuntamento in piazzale Parenzo - Genova 24

Genova. A poche ore dalla sentenza che ha condannato 43 manifestanti antifascisti che il 23 maggio 2019 avevano dato vita a disordini in piazza per protestare contro il comizio dei neofascisti di Casapound (che si erano erano temporaneamente costituiti in partiti per correre alle elezioni europee), Genova antifascista in un post ha annunciato per questa sera dalle 20 un concentramento in piazzale Parenzo a Staglieno in risposta alla presenza di Casapound ai giardini Cavagnaro dove sarà depositata una corona sul monumento dedicato ai martiri delle foibe da parte del comitato 10 febbraio.

“Oggi, 10 febbraio, quegli stessi fascisti che il 23 maggio del 2019 furono rispediti nelle fogne da centinaia di antifascisti tornano nuovamente in strada per il fantasioso giorno del ricordo delle foibe” scrive Genova antifascista in un post in cui annuncia che, dopo la conferenza stampa sul processo che prevista alle 18 di oggi in piazza De Ferrari, dà appuntamento agli antifascisti in piazzale Parenzo alle 20 “per ribadire che i morti non sono tutti uguali e per impedire ancora una volta ai fascisti di manifestare”.

La manifestazione antifascista, pur annunciata a poche ore dall’evento, preoccupa indubbiamente la Questura che dovrà schierare un ampio contingente per impedire il contatto tra i due gruppi.