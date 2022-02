Giornata mondiale del Malato, Massimo Nicolò: "Grazie a tutti gli operatori sanitari" - Genova 24

Genova. «Questa trentesima Giornata mondiale del malato, istituita da san Giovanni Paolo II, porta il messaggio “siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso”, che diventa un monito anche per le istituzioni e per chi è chiamato al ruolo di decisore in fatto di politiche sanitarie a mettere al centro la persona, il malato”.

Lo dichiara il vicesindaco e assessore alla Salute dei cittadini Massimo Nicolò in occasione della XXX Giornata mondiale del malato che si celebra oggi, 11 febbraio, mentre esprime “un sentito ringraziamento a tutti gli operatori della sanità, medici, infermieri, operatori e volontari impegnati nelle cure e nell’assistenza dei malati”.

“Quella di oggi è la seconda Giornata celebrata in emergenza pandemica, un’emergenza che sta lasciando lunghi strascichi in termini non solo di conseguenze economiche e sociali ma anche sulla cultura della prevenzione di molte patologie. Come amministrazione, nell’ambito della salute dei cittadini, abbiamo avviato già alcune campagne di sensibilizzazione per la prevenzione di alcune complicanze oculari collegate al diabete e protocolli d’intesa con altre istituzioni per mettere al centro la consapevolezza, che, anche in tempi di emergenza pandemica, è centrale il benessere della persona a 360 gradi».