Giada Campomenosi solleva tre volte il suo peso e segna il nuovo record italiano di categoria - Genova 24

Chiavari. Ancora uno straordinario successo per la Chiavari Powerlifting, ottenuto da Giada Campomenosi nella terza gara nazionale classic di stacco.

La giovane atleta di San Colombano Certenoli si è laureata campionessa italiana, vincendo la medaglia d’oro e facendo il record italiano di categoria, la Subjunior -52kg. Giada è stata capace di staccare da terra, in seconda chiamata, ben 145 chilogrammi, ovvero tre volte il suo peso corporeo.

Inoltre, ha vinto il trofeo assoluto come miglior atleta su tutte le categorie di peso Subjunior in gara.

“Direi che più di così non si può volere a soli 16 anni – afferma la sua allenatrice Sonia Parlanti -. Sono felice delle prestazioni come allenatrice di Giada: il meglio deve ancora arrivare, è solo all’inizio di un percorso che, spero, la porti divertendosi a risultati straordinari come quello di oggi”.

“Ha staccato da terra 145 kg con soli 51,9 kg di peso corporeo, questo risultato è frutto di un impegno costante ed è qui che la crescita sportiva diventa un’escalation che non si ferma! Ma è importante nel powerlifting avere dedizione e passione per affrontare un percorso formativo che a 16 anni diventa un impegno serio; bisogna avere testa e Giada ha tutte le carte in regola per fare grandi cose. Abbiamo provato i 150 kg perché si meritavi il regalino infiocchettato – conclude Sonia Parlanti -, ma ancora dobbiamo gestire alcune problematiche tecniche. Non c’è fretta, con il tempo arriverà tutto“.

La premiazione

Il trofeo