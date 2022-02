Ghini (Uil) alla direzione del Galliera: "I contratti degli Oss vanno rinnovati" - Genova 24

Genova. “Le notizie preoccupanti circa le intenzioni dell’E.O. Ospedali Galliera di Genova di non procedere al rinnovo dei contratti in scadenza di un numero importante di Operatori Socio Sanitari, ha portato la UIL a denunciare quanto appreso. Tuttavia la direzione generale tentenna e non fa capire al sindacato, ai lavoratori e all’opinione pubblica le sue reali intenzioni. In una fase ancora critica in cui il Covid19 continua a svolgere la sua azione di contagio tra la popolazione, c’è chi utilizza la scusa della fine dello stato di emergenza per lasciare a casa lavoratrici e lavoratori che, in questi anni, hanno garantito il funzionamento della macchina sanitaria”.

“Siamo al paradosso, la direzione generale degli E.O Ospedali Galliera invece di rispondere nel merito della questione sollevata dalla UIL, si arrampica sugli specchi – dichiara Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria – Ci aspettiamo quanto prima la proroga dei contratti del personale in scadenza”.

“Dire chiaro e tondo che questo sarà fatto è troppo per la direzione? Vogliamo dire forte e chiaro che la UIL non accetta lezioni da nessuno e attende risposte certe sulla riconferma del personale sanitario coinvolto nella vicenda denunciata la scorsa, in alternativa metteremo in atto le azioni utili perché ciò avvenga”, conclude Ghini.