Il Genoa fallisce il match per rilanciarsi nella lotta salvezza, con la Salernitana finisce 1-1 - Genova 24

Genova. Il Genoa non va oltre il pareggio e fallisce la partita decisiva per provare a tornare in corsa per la salvezza. Contro la Salernitana non va oltre l’1-1. Non si può dire che i ragazzi di Blessin non ci abbiano provato, ma la sfortuna quest’anno sembra accanirsi in modo beffardo sul Grifone: la stella Amiri indisponibile, bloccata da un problema intestinale e la rete del pareggio degli ospiti arrivata sul possibile 2-0 sfiorato da Destro sono l’emblema di una stagione nata male. Bonazzoli ha capitalizzato una delle pochissime azioni di attacco della squadra di Colantuono in pieno recupero del primo tempo. Per raddrizzare la stagione ora, serve più che un miracolo.

90+1 Corner per la Salernitana, nulla di fatto

90′ Tre minuti di recupero

90′ Calcio d’angolo per il Genoa: apertura di Ekuban per Gudmundsson, che al momento del tiro si vede togliere la palla

88′ Blessin aizza la folla, che era in silenzio da qualche minuto

88′ Ci prova Perotti col destro, Sirigu blocca a terra.

82′ Doppio cambio nella Salernitana: dentro Zortea per Verdi e Filipe per Djuric

80′ Ultimo cambio per il Genoa: Blessin gioca la carta Piccoli per Badelj

77′ Badelj! Il centrocampista ci prova col sinistro tra una selva di gambe, palla fuori di un niente

75′ Ammonito Dragusin per trattenuta su Ekuban

74′ Fuori Radovanovic (applaudito) per Kastanos e Bonazzoli per Ribery nella Salernitana

72′ Proteste del Genoa per un presunto tocco di mano di Coulibaly in area di rigore

67′ Doppio cambio nel Genoa, fuori Destro e Yeboah per Gudmusson e Melegoni

67′ Ammonito Rovella per gioco falloso

63′ Ammonito Mazzocchi, fallo su Yeboah

62′ Cambio nella Salernitana, fuori Ederson, dentro l’ex rossoblù Perotti

61′ Ammonito Badelj, intervento furbo su Bonazzoli a campo aperto

60′ Cambiaso! Proprio lui appena entrato fa tutto bene per prepararsi, tranne il tiro: palla alle stelle

58′ Doppio cambio per il Genoa: fuori Portanova per Rovella e Vasquez per Cambiaso

53′ Ammonito Sturaro, fallo e proteste ancora per l’azione precedente

53′ Grifone vicino al raddoppio: Destro si infila tra i centrali su assist di Badelj e tira in porta, Sepe respinge, ma l’attaccante rossoblù e i compagni protestano per un evidente trattenuta sulla sua maglietta da parte di Dragusin.

48′ Il Genoa si riporta in avanti e guadagna un calcio d’angolo con Vasquez, ma non riesce ad approfittarne

46′ Si riparte, palla alla Salernitana

Il Genoa si è sbloccato, ma la rete del pareggio della Salernitana nel recupero del primo tempo rilancia gli uomini di Colantuono. Gli ospiti si erano fatti vedere davvero poco dalle parti di Sirigu, ma hanno saputo sfruttare l’occasione più ghiotta proprio su un rovesciamento di fronte in cui il Genoa ha fallito la rete del raddoppio con Destro, autore del gol che aveva portato momentaneamente in vantaggio i rossoblù.

45+1′ Bonazzoli. Pareggio della Salernitana proprio sul rovesciamento di fronte: cross di Verdi dalla destra, Djuric tocca di testa, Bonazzoli si avventa sul pallone col sinistro e batte Sirigu

45+1′ Occasione Genoa: azione ancora tutta sulla destra, Destro si libera con una magia del proprio marcatore e gira a rete, Sepe blocca.

45′ Tre minuti di recupero.

44′ Lancio di Destro per Yeboah, che si porta avanti il pallone in gioco aereo e prova il diagonale pur ostacolato, sfera che si spegne vicino al palo

41′ Errore di valutazione di Sturaro, che vorrebbe far rimbalzare la palla su Ranieri e guadagnare rimessa dal fondo, invece la palla resta lì, arriva il cross e Coulibaly prova il destro che termina alto.

40′ Cross di Yeboah dalla sinistra, Portanova prova una specie di rovesciata, palla fuori

39′ Occasione Genoa: sugli sviluppi è Hefti a tentare una doppia conclusione, la seconda impegna Sepe in una respinta non facile

38′ Ancora Ekuban in fiducia: brucia sulla corsa due avversari palla al piede e guadagna un corner

33′ Genoa in vantaggio! Discesa di Ekuban che arriva sul fondo, cross basso in mezzo e Destro al volo insacca col piede

31′ Ancora Radovanovic ci prova al volo dalla lunetta, palla fuori

27′ Ripartenza Genoa, Portanova porta palla a lungo e preferisce il tiro dalla distanza invece che servire i compagni. Palla fuori non di molto

24′ La Salernitana si affaccia dalle parti di Sirigu, sfruttando un contropiede e guadagna tre corner consecutivi. Nulla di fatto

19′ Problemi per Coulibaly, i compagni buttano la palla fuori

12′ Destro si libera di Mazzocchi all’altezza del vertice destro dell’area di rigore e prova a calciare in porta, palla fuori

11′ Fuorigioco. Annullata rete a Portanova. Destro ha visto lo scatto del compagno, ma era già oltre la linea dei difensori

10′ Portanova fuori di pochissimo, quasi disturbato da Destro, si era avventato su un cross basso di Ekuban, ma era fuorigioco.

8′ Cross di Sturaro dalla destra, Destro anticipato da Mazzocchi in corner. La posizione era favorevolissima

6′ Dopo alcune fasi di gioco intense il primo vero tiro della partita è della Salernitana, con Radovanovic che ci prova dalla distanza, Sirigu si tuffa a blocca

1′ Partiti, palla al Genoa

Con Amiri out per un problema intestinale, Blessin è costretto a cambiare i piani e convoca Frendrup. Nessun cambiamento rispetto a Roma, a parte Maksimovic al posto dello squalificato Ostigard nell’undici iniziale, con i recuperati Rovella e Criscito che partono dalla panchina.

Genoa-Salernitana 1-1

Reti: 32′ Destro; 45’+1 Bonazzoli

Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vanheusden, Vasquez (58′ Cambiaso), Sturaro, Badelj (80′ Piccoli), Portanova (58′ Rovella), Ekuban, Yeboah (67′ Gudmundsson), Destro (67′ Melegoni).

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Calafiori, Frendrup, Galdames.

Allenatore: Blessin

Salernitana: Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Coulibaly, Edeson (62′ Perotti), Radovanovic (74′ Kastanos), Verdi (82′ Filipe), Bonazzoli (74′ Ribery), Djuric (82′ Filipe).

A disposizione: Belec, Ribery, Di Tacchio, Bohinen, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mousset.

Allenatore: Colantuono

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Sturaro, Badelj (G); Mazzocchi, Dragusin (S)

Spettatori: 13.742, incasso 195.910 euro