Genoa: quanto basta per salvare faccia e anima, ma per la Serie A serve vincere - Genova 24

Il Genoa gestione Blessin ottiene il quarto pareggio in altrettante partite. La “x” in casa del Venezia ha un sapore amaro e comincia a far echeggiare con maggiore insistenza il suono del de profundis, alias Serie B. In attesa del risultato del Cagliari, i veneti occupano ora il quart’ultimo posto in classifica, l’ultimo utile per la salvezza, con un distacco di sei punti dal Genoa e una partita in meno disputata. Si tratta dello scontro diretto contro la Salernitana.

BRUTTO INIZIO

I rossoblù hanno iniziato male la partita. Il Venezia è partito con il piede giusto mettendo in seria difficoltà il Grifone, che non riusciva a ribaltare l’azione. Come se non bastasse la buona verve della squadra di Zanetti, ci si sono messe anche le disattenzioni di Maksimovic e Badelj: il primo ha regalato con un retropassaggio sanguinoso il corner ai veneti e il secondo si è dimenticato di Henry, che ha insaccato di testa.

RISCATTO

La svolta è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Destro ha pescato centralmente Ekuban, oggi una spanna sopra tutti. L’attaccante originario del Ghana ha approfittato di un posizionamento del corpo errato di Caldara lasciandolo di sasso freddando Romero. Il primo goal stagionale della punta rivitalizzata dalla cura Blessin è stato lo spartiacque della sfida. A parte un frangente a inizio ripresa in cui il Venezia ha prodotto situazioni interessanti, il Genoa è stato padrone della partita e si è riversato con costanza in avanti senza però trovare il colpo del K.O. Il subentrato Yeboah è andato a pochi centimetri dal goal decisivo ma il suo colpo di testa è stato respinto sulla linea. Quasi sul gong, Portanova non ha inquadrato la porta in sforbiciata con la palla che è finita fuori di poco.

TROPPO TARDI

In queste quattro partite, è evidente come Blessin sia riuscito a portare un cambiamento nella mentalità e nel gioco della squadra. Si partiva dalla squadra anonima di Sheva e dal 6 a 0 patito contro la Fiorentina nel breve interregno del malcapitato, è il caso di dirlo, Konko. L’allenatore ex Ostenda ha fino a questo momento fatto quanto basta per “salvare faccia e anima della squadra” visto che le prestazioni offerte sono sempre state sufficienti. Oggi, ad esempio, non si sarebbe gridato allo scandalo se il Genoa avesse fatto bottino pieno. Senza voler togliere alcun merito a Blessin, c’è però da dire che la squadra non è riuscita vincere in nessuna delle tre gare alla portata: Udinese, Salernitana e Venezia. Inoltre, il calendario a venire si prospetta ben più complicato, come quello che aveva dovuto affrontare Sheva. Insomma, il buon lavoro fatto non sembra al momento abbastanza per salvare la categoria, ma l’aritmetica non condanna ancora. Tanto vale crederci.