Genoa-Inter, la diretta testuale. Handanovic dice no a Melegoni (0-0) - Genova 24

Genova.

48′ Schema dell’Inter su calcio piazzato che si conclude con un cross sul secondo palo per Dumfries che non inquadra la porta di poco

46′ Si ricomincia senza cambi. Palla al Genoa.

Un Genoa che ha sfiorato il gol in due occasioni sta tenendo testa all’Inter. I neroazzurri, apparsi un po’ nervosi anche tra loro, sono usciti solo nell’ultimo quarto d’ora, quando il pressing asfissiante della squadra di Blessin si è allentato. Di Gundmundsson e Melegoni le occasioni più ghiotte. Una partita ben giocata dai rossoblù, che hanno protestato, a ragione, diverse volte con l’arbitro Chiffi, reo di aver lasciato correre diverse volte su alcune azioni fallose e graziando Brozovic, particolarmente attivo nelle proteste.

45′ Finisce il primo tempo.

Le immagini di Genoa-Inter

44′ Ennesimo fallo commesso da Brozovic in cui il giocatore protesta mandando platealmente a quel paese l’arbitro, che però non estrae il cartellino

39′ Ancora Inter: azione manovrata sempre da Dzeko sull’esterno sinistro, tiro di Calhanoglu, Genoa cherespinge, ma la palla arriva a Perisic: tiro ancora alto dalla lunetta

33′ Occasione Inter: Dzeko riesce a liberarsi di un paio di avversari in area di rigore, ma non per tirare: appoggio per l’accorrente Dumfries che in scivolata spara alto

28′ Handanovic nega il gol al Genoa! Palla persa dall’Inter, ne approfitta Melegoni che scaglia un gran tiro verso Handanovic. Il portiere con una mano riesce a fermare la traiettoria prima che finisca in porta.

24′ Dzeko si invola in area e crossa in mezzo, Ostigard è bravo a mettere in angolo. Sugli sviluppi in Genoa ritrova il possesso del pallone

23′ Tiro cross sul secondo lìpalo di Perisic, pallone sopra la traversa

21′ Sinora pare funzionare il rombo offensivo del Genoa con Yeboah e Sturaro vertici alto e basso e Gundmundsson-Melegoni ai lati, con i giocatori molto vicini tra loro per dialogare, ma anche coprire gli spazi quando l’Inter ha la palla.

14′ Calcio d’angolo per l’Inter, sugli sviluppi lancio verso la porta dove c’è Dzeko troppo libero, Sirigu non si fida e alza con la mano in corner sopra la traversa. Il secondo corner non viene sfruttato dalla squadra di Inzaghi

10′ Ancora Genoa, che spinge. Conquista palla e torna in area di rigore: ci prova Portanova in caduta, ma la palla sbatte contro due avversari

7′ Occasione Genoa: Gundmunsson si infila tra due avversari, superandoli in velocità, sfruttando una bel servizio di Yeboah con la testa, ma davanti ad Handanovic prova il tocco con l’esterno sinistro che si spegne sul fondo. Più facile segnare che sbagliare da quella posizione.

4′ Portanova prova a intervenire in scivolata in area di rigore, pur disturbato, Handanovic blocca

3′ Tiro dalla distanza di Perisic, Sirigu blocca, ma il Genoa avrebbe voluto un fallo su Melegoni

1′ Partenza in ritardo per “reclamare la pace”. Palla all’Inter

Con Ekuban out per infortunio, Blessin sceglie Melegoni dal primo minuto e schiera Yeboah unica punta. Destro si accomoda in panchina. Gudmundsson titolare insieme a Portanova. Amiri, rientrato in gruppo dal virus intenstinale in settimana, non viene rischiato dal primo minuto.

In Gradinata Nord anche una bandiera con scritto “No war” e i colori dell’Ucraina e uno striscione per gli 88 portuali “Sfruttati e abbandonati, di 88 portuali interinali vi siete dimenticati… rispetto”. Alla lettura delle formazioni rumorosi fischi per Caicedo.

Genoa-Inter 0-0

Genoa: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

A disposizione: Semper, Marchetti, Amiri, Calafiori, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Cambiaso, Rovella, Kallon, Galdames.

Allenatore: Blessin

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Vecino, Lautaro, Ranocchia, Vidal, Dimarco, Darmian, Skriniar, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Chiffi di Padova

