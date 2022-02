Genoa, Blessin vuole i tre punti per rincorrere la salvezza: "A Venezia con coraggio e fiducia" - Genova 24

Genova. Il Genoa ha comunicato l’elenco dei convocati per la partita di questo pomeriggio contro il Venezia: Badelj, Calafiori, Cambiaso, Destro, Ekuban, Frendrup, Galdames, Ghiglione, Gudmundsson, Hefti, Kallon, Maksimovic, Marchetti, Masiello, Melegoni, Ostigard, Portanova, Rovella, Semper, Sirigu, Sturaro, Vasquez, Yeboah. Dunque non recupera Amiri, out pure Criscito e Piccoli ma torna Ghiglione.

Queste le forze con cui la squadra di Blessin si prepara a scendere in campo oggi pomeriggio contro il Venezia. Quasi un ultima spiaggia, o ultimo lido, per restare il tema: il Grifone si gioca il tutto per tutto per provare a sperare ancora nella salvezza.

“Serviranno fiducia e coraggio – ha detto nella conferenza stampa pre partita il mister rossoblù – Soprattutto servirà un pizzico di fortuna, ma la fortuna bisogna guadagnarsela. Dopo quattro settimane è difficile fare già un bilancio. Abbiamo lavorato molto cercando di far comprendere il nostro tipo di gioco e questo per me è la cosa positiva di queste settimane. E se devo dirlo, purtroppo ci mancano dei punti”.

Da capire con i giocatori effettivamente a disposizione se l’allenatore riuscirà a imprimere un profilo più offensivo alla squadra, contro un Venezia che, reduce dal successo di Torino, ha ritrovato fiducia. “Credo che punteranno a fare la loro partita, ma sarà nostro dovere cercare di contrastarli per metterli in difficoltà”, le parole del tedesco.

A Venezia non mancherà, però, il sostegno dei tifosi: oltre un migliaio i supporter che hanno acquistato i biglietti per esserci. Oltre ai 500 presenti nel settore ospiti, esaurito da giorni, andranno a colorare di rossoblù altri settori dello stadio non essendo previste limitazioni da parte dell’autorità dell’ordine pubblico.