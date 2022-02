Genoa, Blessin non demorde: "Ci credo, bisogna fare punti con le big" - Genova 24

Dopo quelli con Udinese, Roma e Salernitana, è arrivato il quarto pareggio in altrettante partite per il Genoa gestione Alexander Blessin.

Intervistato dall’area stampa del club, l’allenatore tedesco ha affermato: “Guardando al secondo tempo, il Genoa avrebbe meritato di più. Nel primo tempo abbiamo provato a giocare con il rombo ma abbiamo fatto fatica sulle seconde palle. Nella ripresa è andata meglio, con meno errori. Abbiamo creato molte occasioni, avremmo potuto segnare con Yeboah e Badelj. Magari domani penserò che il pareggio sia stato giusto, però probabilmente avremmo meritato i tre punti”.

Il Genoa non intende alzare bandiera bianca fino a quando non sarà la matematica a condannarlo: “Certo che credo alla salvezza. Quando qualcosa è possibile significa che bisogna crederci. È sempre dura accettare di non vincere, anche quando si hanno le possibilità per farlo. Dovremo cercare di fare punti contro le big”.