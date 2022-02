Genoa: altra partita caparbia, Sturaro ci crede e Amiri mostra già sprazzi di classe - Genova 24

Roma. Il gol non arriva ancora, ma lo 0-0 a Roma ha tutto un altro sapore per i tifosi del Genoa.

La squadra ha affrontato i giallorossi con il cipiglio già visto contro l’Udinese, solo che stavolta la caratura tecnica dell’avversario era decisamente superiore.

Blessin si è affidato a chi ha pareggiato contro l’Udinese, segno che il mister vuole inserire i nuovi acquisti a poco a poco, mantenendo la fiducia su chi è rimasto e ricevendo conferma che giocatori come Badelj, per esempio, hanno ancora qualcosa da dire in questo campionato, trasformati dalla personalità del nuovo allenatore.

Il punto è arrivato in modo rocambolesco, grazie al var che ha permesso di rivedere il pestone di Abraham su Vasquez, ma è innegabile che il Genoa abbia giocato una partita caparbia, spendendo parecchio dal punto di vista fisico e creando anche qualche occasione.

Sturaro, il capitano, conferma che il vento è cambiato a Pegli: “Ce la giocheremo in qualsiasi campo. Il mister ha portato entusiasmo, concretezza, chiarezza su ciò che dobbiamo fare. Attaccare insieme, difendere insieme. Abbiamo conquistato un punto importantissimo, anche con un po’ di fortuna. Abbiamo sofferto insieme e provato a fare male”.

Qualcosa ancora manca, ne è consapevole Sturaro: “L’impegno c’è, ma se vogliamo fare qualcosa di speciale dobbiamo andare oltre i nostri limiti, tutti lo stanno capendo”. Le parole del capitano confortano i tifosi: “Ci crediamo tutti alla salvezza, altrimenti avremmo chiesto di andare via. Ogni partita dobbiamo prendere punti. Per arrivare a questo mezzo miracolo dobbiamo fare qualcosa in più, a partire dalla prossima partita”. Partita fondamentale, quella di domenica alle 15 al Ferraris contro la Salernitana.

Anche mister Blessin è soddisfatto: ” Nei primi 25 minuti avevamo una bella struttura, mentalità, abbiamo combattuto bene in campo, solo così si esce da questa situazione. Nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà anche per l’inferiorità numerica. Ora guardiamo alle prossime due partite. Questo è il secondo clean sheet consecutivo, ma bene così. La squadra è ancora viva”.

Da segnalare l’ottimo ingresso di Amiri, che ha mostrato, toccando pochi palloni, di avere una classe e una mente vivace nel trovare soluzioni inedite e meno scontate per servire i compagni. Il centrocampista tedesco si è sacrificato poi nel momento del bisogno, poco dopo il suo ingresso, dopo che il Genoa è rimasto in dieci. Anche Piccoli ha avuto un buon impatto con la gara.