Gegenpressing e coraggio, la cura Blessin elettrizza l'ambiente Genoa: a ruba i biglietti per il match con la Salernitana - Genova 24

Sono trascorse appena due settimane dall’approdo di mister Alexander Blessin alla guida del Genoa. Spors ha stupito tutti pagando la clausola all’Ostenda e portando sotto i riflettori della Lanterna un allenatore ai più sconosciuto. Linea poi seguita con coerenza anche in sede di mercato. E l’effetto Blessin al momento sembra pagare, almeno in termini di entusiasmo: i biglietti per la partita con la Salernitana stanno andando a ruba, con lunghe code sia al Genoa Store che online (alle ore 16 gli utenti in attesa su TicketOne erano più di 1100).

CONCETTI CHIARI

Già dalla primissime immagini degli allenamenti, si era notata una certa differenza rispetto allo stile “freddo” di Sheva. Non è stato fumo negli occhi stando alle prime due uscite stagionali. Non sono arrivati goal, vero, ma la difesa non ne ha incassati. Un elemento non da trascurare visto che la squadra ne veniva dalla scoppola per 6 a 0 contro la Fiorentina.

La ricetta Blessin è riassumibile nel termine gegenpressing, sostantivo tedesco entrato tra i neologismi della Treccani nel 2018 per indicare uno stile di gioco che ha avuto tra i primi interpreti il Borussia Dortmund di Jurgen Klopp. “Nel calcio, l’immediata pressione sul portatore di palla avversario non appena si è perso il pallone”, si legge sul sito della nota enciclopedia.

L’ex allenatore delle giovanili del Lipsia ha, attraverso questo principio, infuso quel coraggio che mancava a una squadra involuta e che a tratti pareva spaventata dalla sua stessa ombra. Insieme alla classifica complicata e con poco da perdere, Blessin ha convinto la squadra a giocare a tutto campo e all’arma bianca, puntando sui duelli e su verticalizzazioni rapide.

ANDARE A CACCIA, MA DI CHI?

Volgendo lo sguardo alla classifica, si capisce bene come l’entusiasmo portato dal mese di gennaio sia da attribuire esclusivamente all’allenatore e al mercato perché la classifica non accenna a mostrare miglioramenti. Anzi, sempre meno sono le giornate a disposizione e risulta difficile trovare una terza squadra da mettere nel mirino da “caccia”, per citare lo stesso tecnico. Ipotizzando che ci si lasci alle spalle la Salernitana e si sorpassi il Venezia (sopra di quattro punti con una partita in meno), bisogna poi trovare una terza retrocessa. Il cambio di passo del Cagliari (+ 6) dell’ultimo periodo non è di buon auspicio e la squadra di Mazzarri ha una rosa con le carte in regola per salvarsi anche in anticipo. La Sampdoria è a + 9 e lo Spezia, in attesa del match contro la Salernitana di questa sera, conta al momento 11 punti in più in classifica.

La situazione sembra quasi compromessa ma il Genoa ora guarda a se stesso e al futuro con occhi nuovi. Questo basta per scaldare una piazza che ha voglia di mettersi alle spalle il passato costi quel che costi.