Funivia o cabinovia a forte Begato? Il Comune deve scegliere l'impianto ma a salire è la protesta - Genova 24

Genova. Su un fronte ci sono due proposte da parte di altrettante aziende del settore, due progetti di fattibilità tecnico economica uno dei quali destinato a diventare base di gara. Sull’altro fronte un gruppo di cittadini intenzionati a organizzarsi, anche su esempio di altre situazioni simili in Italia, per bloccare la realizzazione di una funivia, o cabinovia – ancora non è deciso – tra la stazione marittima e forte Begato.

Il sistema di trasporto verticale via fune, che il Comune di Genova vuole realizzare attingendo a parte dei 70 milioni del Pnrr destinati alla valorizzazione del sistema dei forti cittadini, è al centro di una procedura di dialogo competitivo. “Le aziende – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi – hanno proposto diverse soluzioni, la cabinovia necessiterebbe di più piloni, per la funivia ne potrebbero bastare molti meno, ma il primo sistema di trasporto potrebbe portare più passeggeri, inoltre stiamo ragionando sulla possibilità di far rientrare il primo tratto, quello tra la stazione marittima e il Lagaccio, nella rete del trasporto pubblico urbano”. Secondo i progetti proposti dalle aziende gli impianti potrebbero rimanere in esercizio con vento fino a 70 km/h.

Il costo, che oscillerebbe tra i 20 e i 40 milioni di euro (trattabili), a seconda delle soluzioni, sarà importante perché il risparmio sul progetto della funivia permetterà di avere più fondi per rilanciare la rete sentieristica del parco delle mura, i forti stessi, la loro illuminazione artistica, il loro utilizzo per attività quotidiane di svago, sport e cultura, la creazione di una ciclabile di collegamento.

Ma c’è chi pensa che il progetto, destinato più ai turisti e ai passeggeri delle crociere, che non ai genovesi, sia un errore da parte dell’amministrazione. Per ora si chiamano NoFunivia, ma presto cambieranno il nome cercando uno che non abbia solo elementi di contrarietà al suo interno: sono i cittadini che sabato scorso si sono riuniti in un circolo al Lagaccio per iniziare a organizzare la “resistenza” contro l’impianto.

Durante l’incontro si è ragionato sulle informazioni, scarne, sui possibili progetti, sulla base di rendering e notizie di stampa. Si è disquisito sugli impianti verticali già esistenti e non utilizzati, a partire dalla storica cremagliera di Granarolo per cui in passato si era parlato di un possibile prolungamento fino a forte Begato. Si è parlato di esperienze come quelle di comitati a Trieste o ai Campi Flegrei dove progetti di funivie sono stati bloccati per vie legali o sollevando proteste generalizzate.

Il nascituro comitato ha anche deciso di approfondire alcuni punti che potrebbero portare allo stop al progetto, a partire dai principi ambientali dei piani finanziabili del Pnrr, ai vincoli ambientali regionali dell’area parco delle Mura, o alle criticità idrogeologiche, tutti aspetti che potranno essere presentati come osservazioni quando il progetto della funivia sarà approvato.

I NoFunivia, intenzionati a fare rete con gli altri comitati di cittadini sul territorio – a partire da quello di lungomare Canepa – si incontreranno nuovamente sabato 26 febbraio con un banchetto informativo organizzato davanti alla chiesa di via del Lagaccio.

Intanto, in attesa che il Comune faccia la sua scelta sul progetto, bisognerà capire cosa ne pensi, ufficialmente, anche la Sovrintendenza che finora ha espresso alcune perplessità di massima sull’impianto. L’amministrazione è fiduciosa di poter trovare una soluzione che sia accettabile dal punto di vista dell’impatto ambientale e paesaggistico. Piace al Comune, in particolare, una delle proposte per la stazione di arrivo della funivia (o cabinovia) a forte Begato: sarebbe ipogea, cioè scavata nel terreno, praticamente invisibile da lontano.

In un’intervista a fine anno il sindaco Marco Bucci ha dichiarato che i lavori potrebbero partire entro giugno 2022.