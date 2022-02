Frecce Tricolori, nel 2022 quattro show in Liguria: ecco quando torneranno a Genova - Genova 24

Genova. Sarà il 15 maggio la prossima esibizione delle frecce tricolori a Genova. La data appare nel calendario ufficiale della pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare: sarà uno dei quattro air show previsti in Liguria per il 2022.

Le altre date riguardano tutte il Ponente ligure: il 5 giugno saranno a Imperia, poi il 1° ottobre ad Alassio e il 2 ottobre tra Santo Stefano al mare e Riva Ligure.

A riportare la notizia oggi è anche Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia eletto in Liguria: “Quattro straordinari appuntamenti che regaleranno alla popolazione uno spettacolo unico e saranno anche il simbolo di una piena ripartenza, di un graduale ritorno alla normalità. Sono pienamente soddisfatto e contento di questo omaggio azzurro alla Liguria che genererà anche un importante indotto economico nei luoghi di passaggio”.

L’ultima volta che le Frecce Tricolori hanno dato spettacolo nei cieli di Genova era lo scorso 14 maggio in occasione dell’inaugurazione della (contestata) statua in onore di Giorgio Parodi, aviatore ma anche cofondatore della Moto Guzzi, nata in corso Podestà il 15 marzo 1921.