Francesco Travi non è più l'allenatore del Città di Cogoleto - Genova 24

Cogoleto. Francesco Travi ed il Cogoleto hanno deciso di interrompere il rapporto sportivo.

L’ex giocatore di Savona, Acqui, Finale, Pietra Ligure ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, al presidente Carlo Schelotto.

“La squadra e tutto l’ambiente avevano bisogno di una scossa e ho quindi deciso di fare un passo indietro – afferma Travi – è stata una stagione travagliata e sfortunata, le problematiche legate al Covid, i tanti infortuni, una rosa ridotta ci hanno creato enormi problemi, ragion per cui, dopo una meditata riflessione, ho optato per questa soluzione”.

“Siamo dispiaciuti – afferma il presidente Schelotto – con Francesco si era creato un buon rapporto umano, ma quando vengono a mancare le motivazioni, è giusto terminare il cammino parallelo. Ringrazio il mister per il lavoro, l’impegno e la professionalità, come società stiamo valutando la soluzione migliore per cercare di ribaltare una stagione, fin qui, non ottimale”.