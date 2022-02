Frana via del Commercio a Nervi, Tini (M5s): "Per il Comune non è un pericolo" - Genova 24

Genova. “Per il Comune di Genova, la frana che dal 2019 insiste (e che nel corso del tempo si è allargata) in via del Commercio a Nervi, dove interessa alcuni condomini popolosi, non rappresenterebbe una criticità. Alla nostra interpellanza, infatti, il vicesindaco ha risposto che è stato fatto un sopralluogo e che gli uffici ritengono che non rappresenti un pericolo imminente. Bene, allora il Comune si prenda la responsabilità di quanto dichiarato e permetta a chi è stato costretto a locare un’altra abitazione di rientrare nella propria casa”. Lo dichiara la consigliera comunale del M5S Maria Tini, prima firmataria di un’interpellanza discussa ieri in Aula.

“Il tratto in questione è privato e la messa in sicurezza spetterebbe al proprietario, che però non ha mai provveduto se non coprendola con dei teloni. Un’ordinanza del Tribunale ordinario, tuttavia, ha già ordinato allo stesso di intervenire sulla frana, che sta via via rendendo sempre più precarie le condizioni di sicurezza dei condomini dei civici confinanti”.

“Riteniamo che la Civica amministrazione, responsabile della pubblica incolumità, anziché fornire risposte inconsistenti come quella di ieri in Aula, debba prendersi invece un impegno preciso. E cioè anticipare la spesa per la messa in sicurezza della frana prima che questa procuri danni ben più gravi di quelli già provocati, considerata anche la fragilità del territorio genovese come dimostrato dagli ultimi eventi causati dal maltempo”, conclude Tini.