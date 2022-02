Frana tra Torriglia e Pentema: strada bloccata e viabilità interrotta - Genova 24

Genova. Una frana si è distaccata nel tardo pomeriggio di ieri a margine della strada che collega Torriglia con Pentema, in alta Val Bisagno, interrompendo la viabilità.

A cadere sulla strada un costone di roccia, precipitato dopo un cedimento a monte in relazione con le ultime piogge. La frana ha avuto luogo all’altezza del rettilinea dopo il valico detto della ‘Trincea’, portandosi via il guarddrail.

La circolazione è ovviamente interrotta e da questa mattina sono sul posto gli operatori di Città Metropolitana per capire come intervenire per ripristinare la strada, in sicurezza.

(Foto di Massimo Macchiavelli – Rete Limet)