Frana dei Giovi, Anas: avviata la progettazione esecutiva per riaprire almeno in senso unico alternato - Genova 24

Ronco Scrivia. Anas ha avvitato la fase di progettazione esecutiva dell’intervento di mitigazione del rischio sull’intero versante coinvolto dalla frana che ha interrotto la strada statale 35 dei Giovi in corrispondenza del km 26,850 lo scorso 10 gennaio.

L’intervento di prima fase di importo pari a 2,3 milioni di euro è stato consegnato l’8 febbraio 2022 alla ditta e prevederà le seguenti fasi di esecuzione:

– Disgaggio con pulizia del materiale instabile superficiale e rimozione del materiale franato sul piano viabile;

– Determinazione aree di rafforzamento corticale con rete in aderenza e rafforzamento corticale profondo;

– Posizionamento di sistema cosiddetto “ad ombrelli” deviaflusso;

– Posizionamento di reti parafrane;

– Allertamento del sistema di protezione passiva per la riapertura a senso unico alternato della viabilità con impianto semaforico;

Dopo il posizionamento delle reti e dei sistemi di alert sarà possibile, nelle more della soluzione definitiva mediante galleria paramassi, riaprire la tratta con un senso unico alternato.

Il cronoprogramma delle attività verrà definito dopo le prime attività di disgaggio.

Per quanto riguarda il percorso alternativo, resta valido fino al 28 febbraio, l’accordo di Anas, Regione Liguria, Autostrade per l’Italia e Mims, che permette l’esenzione totale del pedaggio nel tratto dell’autostrada A7 tra Busalla e Ronco Scrivia in entrambe le direzioni.