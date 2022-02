Forza Italia, Silvia Garibaldi è il nuovo vice-commissario provinciale di Genova del partito - Genova 24

Genova. Il commissario provinciale di Forza Italia Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, ha nominato vice-commissario provinciale di Genova Silvia Garibaldi, attuale capogruppo in Consiglio Comunale a Chiavari e commissario cittadino del partito.

“Abbiamo scelto Silvia Garibaldi per ricoprire l’incarico di vice-commissario provinciale perché grazie alla sua preparazione, al suo equilibrio, alla sua competenza e alla sua capacità di aggregare potrà dare una grande mano all’azione di ulteriore radicamento del nostro movimento politico sul territorio”, dichiarano Tasso e Bagnasco. “Anche in vista delle elezioni comunali della prossima primavera, Silvia potrà insieme a noi contribuire a definire le scelte migliori da proporre ai cittadini di Chiavari”, proseguono. “La ringraziamo per la sua disponibilità e il suo impegno”.

“Ricevo con piacere la nomina a vice-commissario provinciale – afferma Silvia Garibaldi – e ringrazio il commissario provinciale Giorgio Tasso e il coordinatore regionale Carlo Bagnasco per la fiducia accordatami. Ringrazio altresì i parlamentari del nostro territorio Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli e il nostro capogruppo in Regione Claudio Muzio. E’ positivo che Forza Italia si stia strutturando ulteriormente per lavorare in maniera sempre più efficace e per essere più vicino ai territori in un periodo di grandi cambiamenti per la politica del nostro Paese”, aggiunge. “Assicuro il mio massimo impegno per offrire il miglior contributo possibile, cercando di portare avanti i valori di competenza e moderazione che contraddistinguono il nostro partito. In questa fase delicata sia a livello locale che nazionale, occorre rimboccarsi le maniche e puntare a risolvere i problemi della gente in maniera concreta e scevra da inutili populismi”, conclude.

Soddisfazione per la nomina di Silvia Garibaldi viene espressa anche dal capogruppo in Regione Claudio Muzio: “Silvia è la scelta migliore che si potesse fare: con la sua preparazione, la sua conoscenza della politica e dell’amministrazione e il suo garbo è la figura ideale per ricoprire questo ruolo, come testimoniano l’impegno e la determinazione con cui sta svolgendo il suo ruolo di commissario del partito a Chiavari. A lei vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro”.

Una laurea in matematica e una in statistica, Silvia Garibaldi svolge la professione di project manager. E’ stata presidente del Consiglio Comunale di Chiavari dal 2007 al 2012 e, negli stessi anni, membro del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) della Liguria. Consigliere Comunale di Chiavari dal 2007 ad oggi, attualmente è capogruppo del gruppo consiliare di Forza Italia. Da agosto 2019 ricopre la carica di commissario cittadino del partito. E’ responsabile regionale Disabilità in Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, e responsabile regionale del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità del partito.