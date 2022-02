Fermato nella notte perché senza casco, stava guidando uno scooter rubato - Genova 24

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato questa notte un 22enne per il reato di ricettazione. Intorno alle 3 del mattino è stato fermato in via Fiume.

Durante l’ordinario servizio di pattugliamento del territorio, i poliziotti delle volanti hanno incrociato il 22enne, senza casco, a bordo di uno scooter e quindi hanno deciso di fermarlo.

Il giovane quando ha visto la Polizia ha subito gettato a terra il mezzo per poi darsi alla fuga. Gli agenti a quel punto lo hanno inseguito riuscendo poi a bloccarlo poco dopo scoprendo che lo scooter era rubato.

Il giovane è stato sanzionato per guida senza casco e denunciato per ricettazione.